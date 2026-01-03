Soi kèo Châu Á West Ham vs Nottingham: 1.89*+0/0.5*2.01

West Ham tiếp đón Nottingham Forest trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Sau 19 vòng đấu, West Ham đang đứng thứ 18 với 14 điểm, trong khi Nottingham Forest xếp thứ 17 với 18 điểm. Chênh lệch điểm số thể hiện Nottingham nhỉnh hơn về khả năng tích lũy điểm, dù cả hai vẫn thuộc nhóm cuối và chịu áp lực lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Xét hiệu suất, West Ham ghi 21 bàn nhưng thủng lưới tới 38 bàn, hiệu số -17. Đây là dấu hiệu cho thấy hàng thủ thiếu chắc chắn và thường xuyên để đối thủ tạo nhiều cơ hội. Nottingham Forest ghi 18 bàn và thủng lưới 30 bàn, hiệu số -12. Dù hàng công không quá bùng nổ, Nottingham vẫn có nền tảng phòng ngự tốt hơn West Ham và ít rơi vào trạng thái vỡ trận như đội chủ nhà.

Trên thị trường kèo châu Á, nhà cái ra kèo Nottingham Forest cửa trên nhẹ với mức West Ham được chấp +0/0.5. Tỷ lệ ăn cho West Ham 0.84, còn Nottingham -0/0.5 là 1.06. Kèo này phản ánh đúng tương quan: Nottingham được đánh giá nhỉnh hơn nhưng không vượt trội. Với mức chấp -0/0.5, Nottingham thắng sẽ thắng kèo, hòa thua nửa. Dựa trên chênh lệch điểm số và đặc biệt là sự yếu kém nơi hàng thủ West Ham (38 bàn thua), lựa chọn Nottingham là phương án phù hợp hơn theo kèo châu Á.

Chọn: Nottingham

Soi kèo Tài xỉu West Ham vs Nottingham: 1.98*2.5*1.90

Kèo tài xỉu niêm yết mốc 2.5 bàn, tỷ lệ Tài 0.90 và Xỉu 1.00. Với dữ liệu bàn thắng/bàn thua của hai đội sau 19 vòng, xu hướng có bàn thắng là khá rõ.

West Ham có tổng bàn thắng/bàn thua rất cao (21–38), trung bình mỗi trận của họ thường xuất hiện nhiều tình huống nguy hiểm do hàng thủ dễ mắc sai số. Nottingham Forest cũng thủng lưới 30 bàn, nghĩa là họ không thuộc nhóm phòng ngự chắc chắn, trong khi vẫn có khả năng ghi bàn nhất định. Nếu trận đấu sớm có bàn mở tỷ số, thế trận sẽ dễ “mở” hơn do cả hai đều đang ở khu vực nguy hiểm và cần điểm số, từ đó làm tăng xác suất xuất hiện bàn thắng tiếp theo.

Với mốc 2.5 và tỷ lệ Tài thấp hơn, nhà cái cũng đang nghiêng về khả năng trận đấu có từ 3 bàn trở lên. Trong bối cảnh hàng thủ West Ham là điểm yếu lớn nhất, kèo Tài 2.5 là lựa chọn có cơ sở. Chính vì vậy người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 West Ham vs Nottingham: 2.21*1.0*1.72

Kèo hiệp 1 được đưa về 0, tỷ lệ West Ham 1.11 và Nottingham 0.80. Điều này cho thấy Nottingham được đánh giá cao hơn về khả năng tạo lợi thế sớm. Với sự chênh lệch về tính ổn định và chất lượng phòng ngự, Nottingham thường có điều kiện triển khai lối chơi chủ động hơn trước West Ham.

Tài xỉu hiệp 1 ở mốc 1 bàn, tỷ lệ Tài 0.85 và Xỉu 1.05. Mốc này cho thấy khả năng có bàn trong 45 phút đầu là đáng kể, nhất là khi West Ham hay để lộ khoảng trống trong khâu phòng ngự. Nếu chọn theo đúng nhịp kèo hiệp 1, Nottingham 0 là phương án đồng bộ với kèo chính.

Chọn: Nottingham

Đội hình dự kiến

