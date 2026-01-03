Nhận định soi kèo Umm Salal vs Al Gharafa lúc 21h30 ngày 6/1/2026

Soi kèo Châu Á Umm Salal vs Al Gharafa: updating

Vòng 12 giải vô địch Qatar, Umm Salah sẽ tiếp Al Gharafa trên sân nhà với mục tiêu giành một kết quả có lợi. Tuy nhiên trước đối thủ đang đứng đầu bảng thì xem ra mục tiêu này khó thành hiện thực.

Umm Salal không phải đội bóng mạnh của giải vô địch Qatar, họ đứng thứ 11 mùa trước và chút nữa đã phải xuống hạng. Mùa bóng năm nay đội bóng của HLV Patrice Carteron chỉ đặt mục tiêu trụ hạng chứ không thể đòi hỏi gì cao xa hơn, vị trí thứ 10 ở thời điểm hiện tại không có gì khó hiểu so với tiềm lực của đội bóng này và các cầu thủ Umm Salal cần tích lũy điểm số qua từng trận đấu để ít nhất giữ được vị trí hiện tại. Sau khi có 3 điểm ở vòng đấu trước, Umm Salah muốn có một kết quả tích cực nữa ở vòng đấu thứ 12 này, tuy nhiên trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều như Al Gharafa thì xem ra mục tiêu này khó thành hiện thực.

Al Gharafa đứng thứ 3 mùa giải trước, vị trí cho thấy họ là đội bóng mạnh. Đội bóng của HLV Pedro Martins muốn làm tốt hơn ở mùa giải này và họ đang làm được điều đó khi đứng đầu bảng sau nửa mùa giải. Dù để thua vòng đấu trước nhưng Al Gharafa vẫn hơn đội đứng sau 4 điểm và họ muốn ngay lập tức trở lại với mạch chiến thắng để duy trì khoảng cách điểm số tạm an toàn đó. Đến làm khách trên sân của Umm Salal không phải trận đấu quá khó khăn và nhiều khả năng Al Gharafa sẽ ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Al Gharafa là đội có chất lượng đội hình tốt hơn so với Umm Salah, họ cũng đang có phong độ tốt hơn khi thắng 4, thua 1 trong 5 vòng gần nhất so với thắng 1, thua 4. Từ các con số thống kê này thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này thuộc về đội khách, chính vì vậy người chơi nên đặt cửa cho Al Gharafa thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Al Gharafa

Soi kèo Tài xỉu Umm Salal vs Al Gharafa:

Các trận đấu của Umm Salal có khá nhiều bàn thắng, không có trận nào có ít hơn 3 bàn ở các trận gần nhất. Trong khi đó hàng công Al Gharafa chơi rất ổn nên nhiều khả năng họ sẽ ghi nhiều bàn vào lưới đội chủ nhà, trận đấu vì thế sẽ có nhiều bàn thắng được ghi nên người chơi kèo tổng số bàn thắng trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Umm Salal vs Al Gharafa:

Al Gharafa sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Umm Salal và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy người chơi kèo hiệp 1 nên đặt cửa cho Al Gharafa thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến