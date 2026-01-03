Soi kèo Châu Á Sassuolo vs Juventus: 1.89*+0/0.5*2.01

Sassuolo tiếp đón Juventus trong khuôn khổ Serie A. Sau 17 vòng đấu, Juventus đang đứng thứ 5 với 32 điểm, thành tích 9 thắng – 5 hòa – 3 thua, ghi 23 bàn và thủng lưới 15 bàn, hiệu số +8. Ở chiều ngược lại, Sassuolo xếp thứ 9 với 22 điểm sau 17 trận, thành tích 6 thắng – 4 hòa – 7 thua, ghi 22 bàn và thủng lưới 21 bàn, hiệu số +1. Chênh lệch 10 điểm cho thấy Juventus có nền tảng ổn định hơn, đặc biệt ở khả năng kiểm soát trận đấu và hạn chế bàn thua.

Dữ liệu xác suất thắng cũng nghiêng rõ về đội khách: Juventus 55%, hòa 25%, Sassuolo 20%. Trên thị trường kèo châu Á, Juventus chấp -0.5/1, tỷ lệ 1.02; Sassuolo được chấp +0.5/1 tỷ lệ 0.88. Với mức chấp này, Juventus thắng cách biệt 1 bàn sẽ thắng nửa, thắng từ 2 bàn trở lên sẽ thắng đủ. Đây là kèo phù hợp với xu hướng Juventus được đánh giá cửa trên nhưng vẫn cần thắng để đảm bảo lợi nhuận tối đa.

Về mặt lối chơi, Sassuolo có khả năng gây khó bằng các pha chuyển trạng thái nhanh và dứt điểm từ tuyến hai, tuy nhiên sự thiếu ổn định thể hiện qua số trận thua nhiều hơn (7 trận). Juventus lại có nền phòng ngự tốt hơn (mới thủng lưới 15 bàn), khả năng tổ chức và kiểm soát rủi ro ổn định. Khi gặp đối thủ có xu hướng đá cởi mở, Juventus thường ưu tiên sự chắc chắn, tận dụng thời điểm để tạo khác biệt bằng những pha bóng chất lượng cao. Với tương quan điểm số, xác suất thắng và mức chấp hiện tại, lựa chọn Juventus là phương án phù hợp cho kèo châu Á.

Chọn: Juventus

Soi kèo Tài xỉu Sassuolo vs Juventus: 1.98*2.5*1.90

Kèo tài xỉu cả trận ở mức 2.5, tỷ lệ Tài 1.02 và Xỉu 0.88. Mốc 2.5 là mức tương đối phổ biến, nhưng tỷ lệ đang nghiêng về cửa Xỉu, cho thấy nhà cái đánh giá khả năng trận đấu không quá bùng nổ bàn thắng.

Thống kê bàn thắng/bàn thua của hai đội sau 17 vòng: Sassuolo ghi 22 và thủng 21, trong khi Juventus ghi 23 và thủng 15. Juventus có hiệu suất phòng ngự tốt hơn rõ rệt, đồng thời số bàn thắng không quá cao nếu so với nhóm đầu. Điều này thường dẫn đến kịch bản Juventus kiểm soát thế trận theo hướng chắc chắn, không đẩy nhịp quá cao nếu đã có lợi thế.

Sassuolo có thể có cơ hội ghi bàn, nhưng trước hàng thủ kỷ luật của Juventus, việc tạo ra nhiều tình huống rõ rệt là không dễ. Với mốc 2.5 và tỷ lệ Xỉu thấp hơn, lựa chọn Xỉu có cơ sở, đặc biệt nếu Juventus hướng tới một chiến thắng vừa đủ. Chính vì vậy người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Sassuolo vs Juventus: 2.21*1.0*1.72

Kèo hiệp 1 ghi nhận Sassuolo được chấp +0/0.5 tỷ lệ 0.91, còn Juventus chấp -0/0.5 tỷ lệ 0.99. Với ưu thế về xác suất thắng và khả năng tổ chức tốt hơn, Juventus có điều kiện áp đặt thế trận ngay từ đầu, đặc biệt ở các tình huống kiểm soát bóng và pressing tầm trung để hạn chế phản công.

Tài xỉu hiệp 1 ở mốc 1 bàn: Tài 1.01 và Xỉu 0.89, cho thấy khả năng có bàn trong hiệp 1 là tương đối, nhưng vẫn không quá “nổ” vì Juventus thường chơi chắc ở giai đoạn đầu. Nếu chọn theo kèo hiệp 1 đúng form, Juventus hiệp 1 là lựa chọn đáng cân nhắc.

Chọn: Juventus

Đội hình dự kiến

Sassuolo: Updating

Juventus: Updating