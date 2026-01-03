Nhận định soi kèo Rangers vs Aberdeen lúc 03h00 ngày 7/1/2026

Soi kèo Châu Á Rangers vs Aberdeen: 1.90*0.5*2.00

Vòng 21 giải vô địch Scotland, Rangers sẽ tiếp Aberdeen trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để bám đuổi đội đầu bảng. Với phong độ cao và chất lượng đội hình vượt trội thì nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ không gặp nhiều khó khăn để có được điều mình cần.

Rangers sau 3 chiến thắng liên tiếp đã san bằng cách điểm về điểm số với Celtic và họ chỉ còn kém đội đầu bảng Hearts 6 điểm. Đây chưa phải vị trí làm đội bóng này hài lòng và họ muốn tiếp tục giành chiến thắng để cạnh tranh cho vị trí đầu bảng. Chính vì vậy khi tiếp đón Aberdeen trên sân nhà ở vòng đấu thứ 21 thì 3 điểm là điều duy nhất mà các cầu thủ Rangers hướng đến. Trước đối thủ yếu hơn và đang không có phong độ tốt thì nhiều khả năng Rangers sẽ chơi áp đảo và giành chiến thắng.

Aberdeen không phải đội bóng nằm trong top đầu của giải Scotland, họ đứng thứ 5 mùa giải trước và có chất lượng đội hình thua kém nhóm đầu bảng như Celtic, Rangers khá nhiều. Mùa giải năm nay thầy trò HLV Jimmy Thelin chơi không thuyết phục, họ đang có chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng và thua đến 3 trong số đó, Aberdeen tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và cần một kết quả tốt để cải thiện thứ hạng của mình. Tuy nhiên ở vòng đấu thứ 21 này họ phải đến làm khách trên sân của đội bóng rất mạnh Rangers nên xem ra cơ hội có điểm không cao, nhiều khả năng Aberdeen sẽ tiếp tục phải nhận thất bại.

Phong độ của Rangers tốt hơn hẳn Aberdeen (thắng 4, thua 1 trong 5 trận gần nhất so với thắng 1, hòa 1, thua 3). Cộng với lợi thế được đá sân nhà và chất lượng đội hình vượt trội thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về đội bóng mạnh hơn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Rangers chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Rangers

Soi kèo Tài xỉu Rangers vs Aberdeen: 1.87*2.5*2.01

Kèo tổng số bàn thắng trận này chỉ là 2.5, con số không cao. Trong khi đó hàng công Rangers vừa có trận đấu tốt khi thắng Celtic 3-1 nhưng hàng thủ của họ không trận nào giữ sạch lưới. Đây là điều giúp đội chủ nhà ghi nhiều bàn vào lưới đội khách đang không có phong độ tốt. Trận đấu vì thế sẽ có khá nhiều bàn thắng được ghi nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Rangers vs Aberdeen: 2.06*0.25*1.84

Rangers sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Aberdeen và nhiều khả năng sẽ ghi bàn thắng vào lưới đối thu để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Rangers chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

