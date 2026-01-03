Nhận định soi kèo Maccabi Haifa vs Hapoel Haifa lúc 01h30 ngày 6/1/2026

Soi kèo Châu Á Maccabi Haifa vs Hapoel Haifa: 1.77*1.25*1.95

Vòng 17 giải vô địch Israel, Maccabi Haifa sẽ tiếp Hapoel Haifa trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để bám đuổi các đội đầu bảng. Với đội hình mạnh hơn nhiều thì đây không phải điều khó thực hiện với đội bóng chủ nhà.

Maccabi Haifa là đội bóng giàu truyền thống của Israel, họ từng nhiều lần vô địch quốc gia nhưng trong 3 mùa giải gần đây đội bóng này không thể làm việc đó. Đội bóng của HLV Barak Bakhar chỉ đứng thứ 3 mùa giải trước còn mùa giải hiện tại họ còn thể hiện tệ hơn khi chỉ đứng thứ tư sau 16 vòng đấu. Phong độ tốt thời gian gần đây (thắng 4/5 vòng gần nhất) giúp họ nuôi chút hy vọng cạnh tranh và các cầu thủ Maccabi Haifa cần tiếp tục giành chiến thắng trong các trận đấu của mình. Hapoel Haifa không phải đối thủ có thể cản bước Maccabi Haifa vào lúc này và nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ có được chiến thắng cách biệt.

Hapoel Haifa là đội bóng cùng thành phố với Maccabi Haifa, mùa trước họ chơi không đến nỗi nào khi cán đích ở vị trí thứ 5. Nhưng mùa này thầy trò HLV Gal Arel không giữ được phong độ đó, họ thua 3/5 vòng gần nhất và tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Các cầu thủ Hapoel Haifa muốn chơi tốt hơn trong các trận đấu sắp tới để cải thiện thứ hạng của mình nhưng chuyến làm khách trên sân của Maccabi Haifa được dự đoán vô cùng khó khăn. Nhiều khả năng Hapoel Haifa sẽ phải nhận thêm một thất bại nữa.

Như nhận định ở trên, thứ hạng cho thấy Maccabi Haifa có chất lượng đội hình mạnh hơn so với Hapoel Haifa. Phong độ của họ cũng tốt hơn, cộng với lợi thế được đá trên sân nhà thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về họ. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Maccabi Haifa chấp 1.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Maccabi Haifa thắng nhiều thời gian gần đây nhưng hàng công của họ ghi bàn không ổn định. Trong khi đó Hapoel Haifa không có trận nào để lọt lưới quá 2 bàn và các trận đấu của họ cũng không có nhiều bàn thắng. Đây là điều sẽ khiến trận đấu giữa 2 đội có ít bàn thắng được ghi nên với kèo tổng số bàn thắng là 3.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Maccabi Haifa sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Hapoel Haifa và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Maccabi Haifa chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

