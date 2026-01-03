Nhận định soi kèo Livingston vs St Mirren lúc 02h45 ngày 7/1/2026

Soi kèo Châu Á Livingston vs St Mirren: 2.07*0*1.83

Livingston và St Mirren, 2 đội bóng đang chơi rất tệ ở giải vô địch quốc gia Scotland sẽ đối đầu nhau ở vòng đấu thứ 21. Cả 2 đội đều cần chiến thắng và đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ có được điều mình cần.

Livingston là đội mới thăng hạng ở mùa giải này, rõ ràng chất lượng đội hình của họ thua kém các đội bóng khác nên thầy trò HLV David Martindale chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. Thực tế cho thấy mục tiêu này rất khó khăn khi họ mới chỉ có 1 chiến thắng sau 20 vòng đấu và đang có chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Các cầu thủ Livingston cần chơi tốt trong phần còn lại của mùa giải thì mới có hy vọng trụ hạng và họ muốn có 3 điểm ở vòng đấu thứ 21 này khi đối thủ là đội bóng cũng đang chơi không tốt là St Mirren. Tuy nhiên rất có thể hàng công yếu kém sẽ lại khiến Livingston không thể có được kết quả như mong muốn.

St Mirren đứng thứ 6 mùa giải trước, vị trí không đến nỗi nào và nằm ở nửa trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên mùa giải năm nay đội bóng của HLV Stephen Robinson đang chơi rất tệ khi để thua cả 2 vòng đấu gần nhất và tụt xuống vị trí thứ 10. Với vị trí này thì nguy cơ xuống hạng là có thể xảy ra nên các cầu thủ St Mirren cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần. Chuyến làm khách trên sân của đội bóng cuối bảng Livingston là cơ hội không thể tốt hơn, nhiều khả năng St Mirren sẽ chơi đủ tốt để ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Cả 2 đội đều đang chơi tệ nhưng St Mirren vẫn đỡ tệ hơn đôi chút so với Livingston (thắng 2, hòa 1, thua 2 trong 5 vòng gần nhất so với hòa 1, thua 4). Cộng vói việc đội khách vừa giành chiến thắng trước đối thủ ở trận đấu cách đây nửa tháng thì khả năng lần tái đấu này kết quả vẫn như cũ. Vậy nên với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên đặt cửa cho St Mirren thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: St Mirren

Soi kèo Tài xỉu Livingston vs St Mirren: 1.84*2.25*2.04

Hàng công của cả Livingston và St Mirren đều chơi rất tệ thời gian gần đây, họ thường xuyên không thể ghi bàn và là nguyên nhân của những trận thua. Đây là điều sẽ khiến cuộc đọ sức giữa 2 đội lần này có ít bàn thắng được ghi, nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Livingston vs St Mirren: 2.05*0*1.85

45 phút đầu tiên sẽ diễn ra với không nhiều diễn biến đáng chú ý, không có nhiều cơ hội ghi bàn được Livingston và St Mirren tạo ra về phía khung thành của nhau. Với thế trận này thì khả năng 2 đội đều không thể ghi bàn và bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo hiệp 1 là 0 thì người chơi nên chọn kèo Hòa cho nửa đầu trận đấu này.

