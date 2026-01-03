Soi kèo Châu Á Lecce vs Roma: 1.89*+0/0.5*2.01

Lecce tiếp đón Roma tại Serie A. Sau 17 vòng đấu, Roma đang bám nhóm dẫn đầu khi đứng thứ 4 với 33 điểm, trong khi Lecce xếp thứ 16 với 16 điểm sau 16 trận. Chênh lệch về điểm số và vị trí phản ánh sự khác biệt lớn về tính ổn định.

Roma có thành tích 11 thắng và 6 thua, ghi 20 bàn và chỉ thủng lưới 11 bàn, hiệu số +9. Thông số này cho thấy Roma thiên về cách chơi thực dụng, ưu tiên cấu trúc phòng ngự chắc chắn và chọn thời điểm tăng tốc để tạo khác biệt. Ngược lại, Lecce thắng 4, hòa 4 và thua 8, ghi 11 bàn nhưng thủng lưới 22 bàn, hiệu số -11. Hàng công thiếu hiệu quả khiến Lecce khó duy trì áp lực, còn hàng thủ thường xuyên chịu sức ép và dễ mắc lỗi trước các đội có tổ chức.

Tỷ lệ kèo châu Á niêm yết Lecce được chấp +0/0.5 với giá 1.89, Roma chấp -0/0.5 với giá 2.01. Với mức chấp này, Roma thắng sẽ thắng kèo, hòa thua nửa. Dựa trên nền tảng phòng ngự tốt, khả năng kiểm soát rủi ro và ưu thế chất lượng đội hình, Roma có cơ sở để hướng tới chiến thắng tối thiểu. Lecce có lợi thế sân nhà nhưng để có điểm, họ cần giữ cự ly đội hình rất tốt và tận dụng tối đa các tình huống cố định, điều không dễ khi Roma phòng ngự kỷ luật. Chính vì vậy, lựa chọn Roma ở kèo đấu này là lựa chọn sáng suốt.

Chọn: Roma

Soi kèo Tài xỉu Lecce vs Roma: 1.98*2.5*1.90

Kèo tài xỉu cả trận ở mốc 2.5, Tài 1.98 và Xỉu 1.90. Thống kê bàn thắng cho thấy Roma không phải đội ghi quá nhiều bàn, nhưng bù lại họ phòng ngự chắc, thường kéo nhịp trận đấu về trạng thái an toàn khi đã có lợi thế. Lecce ghi 11 bàn sau 16 trận, hiệu suất tấn công thấp, vì vậy khả năng tự tạo thế trận đôi công trước Roma là hạn chế.

Trong kịch bản Roma dẫn trước, họ có xu hướng giảm tốc, ưu tiên kiểm soát khu vực giữa sân và hạn chế khoảng trống sau lưng hàng thủ. Lecce khi bị dẫn bàn sẽ phải đẩy đội hình lên, nhưng điều này dễ làm lộ khoảng trống để Roma khai thác phản công. Dù vậy, để nổ Tài 2.5, trận đấu cần tối thiểu 3 bàn, trong khi các tỷ số 0-1, 0-2 hoặc 1-1 vẫn là những kịch bản phù hợp với đặc điểm thi đấu của hai đội. Vì vậy, Xỉu 2.5 là lựa chọn đáng cân nhắc. Chính vì vậy người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Lecce vs Roma: 2.21*1.0*1.72

Kèo hiệp 1 niêm yết Lecce +0/0.5 giá 2.21, Roma -0/0.5 giá 1.72. Roma có nền tảng tổ chức tốt hơn nên nhiều khả năng nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng và tạo sức ép bằng những pha lên bóng có điểm rơi. Lecce thường lựa chọn phòng ngự thấp ở giai đoạn đầu để tránh vỡ trận, nhưng với hàng thủ đã thủng lưới 22 bàn, rủi ro nhận bàn sớm vẫn hiện hữu nếu họ mất tập trung ở các tình huống chuyển trạng thái. Lựa chọn Roma hiệp 1 là phương án phù hợp.

Chọn: Roma

