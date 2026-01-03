Nhận định soi kèo Granada vs Vallecano lúc 01h00 ngày 7/1/2026

Soi kèo Châu Á Granada vs Vallecano: updating

Vòng 32 đội cup nhà vua Tây Ban Nha, Granada sẽ tiếp Vallecano trên sân nhà với mục tiêu giành một kết quả tốt để đi tiếp vào vòng sau. Nhưng với chất lượng đội hình và phong độ như hiện tại thì xem ra mục tiêu này khó thành hiện thực.

Granada từng chơi nhiều mùa bóng ở La Liga, nhưng sau khi bị xuống hạng năm 2024 thì hiện tại họ chỉ là đội bóng bình thường của La Liga 2. Đội bóng của HLV Pacheta đứng thứ 7 mùa trước, mùa này mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn khi họ không thắng trận nào thời gian gần đây và đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Nguy cơ tiếp tục bị xuống hạng là rất cao nên các cầu thủ Granada cần tập trung cho mục tiêu này và không thể dồn sức cho cup nhà vua. Chính vì vậy trận đấu với đội bóng được đánh giá cao hơn như Vallecano rất khó khăn, nhiều khả năng Granada sẽ để thua và chấp nhận bị loại.

Vallecano mùa này thậm chí còn được dự cup châu Âu với thành tích xuất sắc mùa trước. Mùa này đội bóng của HLV Iñigo Pérez đang chơi không thành công khi không thắng tại La Liga ở những vòng đấu gần nhất, họ cần một chiến thắng để giúp các cầu thủ có tinh thần tốt hơn và việc chỉ phải đối đầu với đội bóng hạng dưới Granada ở cup nhà vua là cơ hội tốt để các cầu thủ Vallecano lấy lại sự tự tin. Nhiều khả năng dù phải đá sân khách nhưng Vallecano sẽ chơi áp đảo và giành chiến thắng ra về.

Khi còn cùng đá ở La Liga, Vallecano thắng 3, hòa 1 trong 4 lần gần nhất đối đầu với Granada. Con số thống kê áp đảo này cộng với chất lượng đội hình mạnh hơn thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này thuộc về đội khách. Chính vì vậy người chơi nên đặt cửa cho Vallecano thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Vallecano

Soi kèo Tài xỉu Granada vs Vallecano: updating

Các trận đấu của Granada thời gian gần đây không có nhiều bàn thắng được ghi, không có trận nào có nhiều hơn 2 bàn thắng. Trong khi đó hàng công cùa Vallecano đang chơi không tốt nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn trận này và trận đấu có ít bàn thắng được ghi. Chính vì vậy người chơi kèo tổng số bàn thắng trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Granada vs Vallecano: updating

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận tốt hơn dành cho đội khách Vallecano, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành đội chủ nhà và rất có thể sẽ ghi bàn thắng để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy người chơi kèo hiệp 1 nên đặt cửa cho Vallecano thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

