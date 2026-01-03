Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Al Sailiya vs Al Rayyan lúc 23h30 ngày 6/1/2026

Nhận định soi kèo Al Sailiya vs Al Rayyan lúc 23h30 ngày 6/1/2026

  • 20:59 - 03/01/2026

Soi kèo Châu Á Al Sailiya vs Al Rayyan: 1.96*-1.25*1.88

Vòng 12 giải vô địch Qatar, Al Sailiya sẽ tiếp Al Rayyan trên sân nhà với mục tiêu giành một kết quả có lợi để nuôi hy vọng thoát ra khỏi vị trí trong nhóm cuối bảng. Tuy nhiên trước đối thủ mạnh hơn khá nhiều thì xem ra mục tiêu này khó thành hiện thực.

Al Sailiya không phải đội bóng mạnh của Qatar, họ mới thăng hạng mùa này sau khi vô địch giải hạng dưới mùa trước. Rõ ràng đội bóng của HLV Mirghani Al Zain chỉ đặt mục tiêu trụ hạng mùa này, thực tế cho thấy mục tiêu đó không hề dễ dàng khi các cầu thủ Al Sailiya đang đứng thứ 11/12 đội và nguy cơ xuống hạng là rất cao. 4 vòng gần nhất Al Sailiya không thể giành chiến thắng nên nếu họ tiếp tục không thể có 3 điểm thì sẽ không cải thiện được thứ hạng của mình. Chính vì vậy Al Sailiya muốn có 3 điểm ở vòng đấu thứ 12, tuy nhên đối thủ của họ lại là đội bóng được đánh giá mạnh hơn rất nhiều Al Rayyan nên xem ra cơ hội có điểm không cao. Nhiều khả năng đội khách sẽ là những người giành chiến thắng.

Al Rayyan đứng thứ 5 mùa giải trước, vị trí không cao trên bảng xếp hạng. Mùa bóng năm nay đội bóng của HLV Artur Jorge đang chơi tốt hơn khi có vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, khoảng cách với các đội xếp trên là rất nhỏ nên một chiến thắng có thể sẽ giúp các cầu thủ Al Rayyan có thứ hạng cao hơn. Đến làm khách trên sân của Al Sailiya không phải trận đấu quá khó khăn với Al Rayyan, nhiều khả năng họ sẽ chơi áp đảo đội bóng chủ nhà để ra về với 3 điểm trọn vẹn.

nhan-dinh-soi-keo-al-sailiya-vs-al-rayyan-luc-23h30-ngay-6-1-2026-1
Nhận định soi kèo Al Sailiya vs Al Rayyan lúc 23h30 ngày 6/1/2026

Phong độ của Al Rayyan tốt hơn nhiều so với Al Sailiya (thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 vòng gần nhất so với thắng 1, hòa 2, thua 2). Cộng với đội hình mạnh hơn thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về đội khách. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Al Rayyan chấp 1.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội khách thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Al Rayyan

Soi kèo Tài xỉu Al Sailiya vs Al Rayyan: 1.81*3.25*2.01

Các trận đấu gần đây của Al Rayyan có khá nhiều bàn thắng, không có trận nào có ít hơn 3 bàn và hàng công đội bóng này ghi tới 9 bàn ở 3 trận gần nhất. Trong khi đó hàng thủ của Al Sailiya chơi không hề tốt nên nhiều khả năng trận đấu giữa 2 đội sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Với kèo tổng số bàn thắng là 3.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

nhan-dinh-soi-keo-al-sailiya-vs-al-rayyan-luc-23h30-ngay-6-1-2026-2
Tỉ lệ kèo Al Sailiya vs Al Rayyan

Soi kèo Hiệp 1 Al Sailiya vs Al Rayyan: 1.99*-0.5*1.85

Đội khách Al Rayyan sẽ là những người chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành chủ nhà Al Sailiya và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Al Rayyan chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho các cầu thủ khách thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Al Sailiya 1 – 3 Al Rayyan (Chọn Al Rayyan và Tài trận)

Từ khóa:

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Nhận định soi kèo Livingston vs St Mirren lúc 02h45 ngày 7/1/2026

Nhận định soi kèo Livingston vs St Mirren lúc 02h45 ngày 7/1/2026
Nhận định soi kèo Rangers vs Aberdeen lúc 03h00 ngày 7/1/2026

Nhận định soi kèo Rangers vs Aberdeen lúc 03h00 ngày 7/1/2026
Nhận định soi kèo Granada vs Vallecano lúc 01h00 ngày 7/1/2026

Nhận định soi kèo Granada vs Vallecano lúc 01h00 ngày 7/1/2026
Nhận định soi kèo Al Nasr Dubai vs Al Sharjah lúc 20h00 ngày 6/1/2026

Nhận định soi kèo Al Nasr Dubai vs Al Sharjah lúc 20h00 ngày 6/1/2026
Nhận định soi kèo Lecce vs Roma lúc 0h00 ngày 7/1/2026

Nhận định soi kèo Lecce vs Roma lúc 0h00 ngày 7/1/2026
Nhận định soi kèo Sassuolo vs Juventus lúc 2h45 ngày 7/1/2026

Nhận định soi kèo Sassuolo vs Juventus lúc 2h45 ngày 7/1/2026

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.