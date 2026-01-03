Nhận định soi kèo Al Nasr Dubai vs Al Sharjah lúc 20h00 ngày 6/1/2026

Soi kèo Châu Á Al Nasr Dubai vs Al Sharjah: updating

Vòng 12 giải vô địch UAE, Al Nasr Dubai sẽ tiếp Al Sharjah trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để bám đuổi các đội xếp trên. Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn và không có phong độ cao thi nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ có được điều mình cần.

Al Nasr Dubai đứng thứ 6 mùa trước, họ không phải đội bóng nằm trong top đầu của UAE. Mùa giải năm nay đội bóng của HLV Slaviša Jokanović đang làm tốt hơn khi đứng thứ 5 ở thời điểm hiện tại, chuỗi trận kết quả tốt với 3 thắng, 1 hòa ở 4 vòng gần nhất giúp các cầu thủ Al Nasr Dubai có được vị trí này và họ muốn tiếp tục duy trì phong độ đó để cạnh tranh với các đội bóng xếp trên. Họ đặt mục tiêu giành chiến thắng khi đón tiếp Al Sharjah, đối thủ không hề yếu nhưng không có phong độ cao nên cơ hội có 3 điểm là không hề ít.

Al Sharjah đứng thứ 2 mùa trước, họ không phải đội bóng yếu. Nhưng khác với Al Nasr Dubai, đội bóng của HLV José Morais lại đang chơi rất tệ mùa này. Họ vừa để thua liên tiếp 3 trận và đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí rất tệ và các cầu thủ Al Sharjah cần ngay lập tức chơi tốt lên nếu không muốn rơi xuống khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên ở vòng đấu thứ 12 họ phải làm khách trên sân của đội đang có phong độ cao là Al Nasr Dubai nên mọi thứ được dự đoán vô cùng khó khăn. Nhiều khả năng Al Sharjah sẽ phải nhận thêm một trận thua nữa.

Như nhận định ở trên, phong độ của Al Nasr Dubai tốt hơn rất nhiều so với Al Sharjah. Cộng với lợi thế được đá sân nhà thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về các cầu thủ Al Nasr Dubai. Vậy nên người chơi nên đặt cửa cho Al Nasr Dubai thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Al Nasr Dubai

Soi kèo Tài xỉu Al Nasr Dubai vs Al Sharjah: updating

Có 14 bàn thắng được ghi trong 4 trận gần nhất của Al Nasr Dubai, con số khá cao và không trận nào ghi ít hơn 2 bàn. Trong bối cảnh Al Sharjah chơi phòng ngự rất tệ thì đội chủ nhà sẽ ghi nhiều bàn và trận đấu có khá nhiều bàn thắng được ghi. Chính vì vậy người chơi kèo tổng số bàn thắng trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Al Nasr Dubai vs Al Sharjah: updating

Al Nasr Dubai sẽ là những người chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Al Sharjah và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy người chơi kèo hiệp 1 nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến